Si ferisce con la motozappa: 40enne in ospedale

Un impiegato quarantenne agrigentino è rimasto ferito ad una gamba, mentre stava effettuando dei lavoretti con la motozappa nel suo appezzamento di terreno in contrada “Santa Rosalia” ad Aragona. Per cause non chiare, qualcosa è andato storto, ed è stato travolto dal mezzo agricolo

A notare l’agrigentino ferito è stato un passante. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di Aragona, e poi gli operatori sanitari di un’autoambulanza del 118. I medici hanno prestato le prime cure all’uomo direttamente sul posto, e poi hanno richiesto appunto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il paziente al “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove nelle prossime ore, verrà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.