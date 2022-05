Denunciato 30enne per il furto in un negozio di telefonia

I poliziotti della seziona Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato, per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso, un trentenne favarese già noto alle forze dell’ordine. L’uomo sarebbe uno dei due responsabili del “colpo”, avvenuto lo scorso aprile, all’interno del negozio di telefonia “Click” in via Atenea.

Ad “incastrarlo”, oltre le telecamere di sicurezza, anche alcune tracce di Dna lasciate sul posto dopo essersi ferito probabilmente per forzare un infisso.

Il favarese, in compagnia di un complice al momento ignoto, si sarebbe poi intrufolato all’interno del negozio riuscendo ad aprire la cassaforte e portando via una somma quantificata intorno ai 7 mila euro.