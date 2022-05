Lions Club Campobello-Ravanusa: il concorso “Balcone fiorito 2022”

Il Lions Club Campobello-Ravanusa, presieduto da Giuseppe Caci, con il patrocinio del Comune, bandisce il concorso “Balcone fiorito 2022”.

Il Concorso rientra nei service del Distretto 108Yb Sicilia, Governatore Francesco Cirillo, dell’Area Ambiente – Causa Umanitaria, Delegato Distrettuale Andrea Donsì, in collaborazione con A.N.C.I. Sicilia

Il concorso per coinvolgere la cittadinanza all’allestimento floreale di balconi, davanzali, particolari architettonici, nel Centro Storico del Comune di Ravanusa.

L’allestimento a tema libero interessa la sistemazione di balconi, terrazzi, angoli, muri, ecc. utilizzando vegetali in vaso o in fioriera, visibili da piazze, vie o altri spazi accessibili al pubblico. Le opere dovranno essere esposte sino al 30 maggio 2022.

Il concorso è aperto a tutti i residenti ed esercizi commerciali che operano nel Centro Storico. La partecipazione al concorso è gratuita.

Entro il termine del 10 maggio 2022, i balconi dovranno essere tutti allestiti.

Giovanni Blanda

