PNRR, stanziati 450mila euro per finanziare concorsi di progettazione in provincia di Agrigento

Lo Stato ha stanziato 450.000 euro per finanziare i concorsi di progettazione, in provincia di Agrigento, da bandire entro il prossimo 18 agosto, con l’obiettivo di acquisire progetti di qualità utili per partecipare ai bandi del PNRR. A tali risorse potranno accedere soltanto i Comuni della Provincia con un numero di abitanti inferiore a 30.000.

.

Le risorse sono state impegnate dallo Stato in seno ad uno specifico Fondo di rotazione per sostenere i concorsi di progettazione nei piccoli Comuni delle regioni del centro-meridione, istituito in capo al Ministero dell’economia e delle finanze con l’art.12 del Decreto Legge 121/2021, convertito in legge 156/2021, per un importo complessivo di 165,1 milioni di euro. I fondi stanziati, per l’anno 2022, sono stati ripartiti alle Regioni con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 17 dicembre 2021.

.