Porto Empedocle, Ersini presenta proposta per le “case a 1 euro”

Il consigliere del Movimento 5 Stelle Salvo Ersini, ha inoltrato presso il Palazzo di Città, una mozione alla Giunta Martello e al consiglio comunale, con proposta di deliberazione di regolamento comunale per le cosiddette “case ad 1 euro”.

“Il territorio empedoclino -dichiara Ersini – presenta sempre più edifici abbandonati sinonimo di degrado e abbandono, rappresentando un pericolo per la comunità. Tale fenomeno è riconducibile ad un progressivo spopolamento delle aree urbane ed extraurbane derivante dalla continua migrazione dei cittadini ed affinché il territorio possa essere messo in sicurezza diventa necessario introdurre il progetto “case a 1 euro” presso il nostro territorio. Altri comuni limitrofi ne hanno tratto beneficio con notevole successo, tra questi comuni troviamo Gangi, Mussomeli e Acquaviva Platani. Una volta concepito bando e censimento degli immobili abbandonati e fatiscenti, Porto Empedocle potrebbe diventare una splendida vetrina online e gli stessi potranno essere esposti venduti a prezzi simbolici a finalità abitative, cohousing, albergo diffuso, B&B e altri varianti turistico ricettive.” In allegato alla mozione è stata inoltrata bozza di regolamento utile per avviare gli iter amministrativi. La conferma di un fermo e costruttivo interesse per la città marinara.”