Assolti quattro medici dell’ospedale San Giovanni di Dio

La Corte di Appello di Palermo, ribaltando la sentenza di primo grado del tribunale di Agrigento, ha disposto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” nei confronti di quattro medici dell’ospedale San Giovanni di Dio accusati di lesioni gravi. Nonostante il reato fosse ormai prescritto i quattro medici hanno incassato l’assoluzione piena nel merito.

Tutti erano stati condannati in primo grado a sei mesi di reclusione (pena sospesa) nell’ottobre 2020 dal tribunale di Agrigento che aveva altresì disposto il pagamento di 50 mila euro in favore della parte civile. La vicenda risale al 2013 quando all’ospedale San Giovanni di Dio arrivò una ragazzina originaria di Casteltermini con dolori addominali. Secondo l’accusa la giovane non fu curata adeguatamente e anzi necessità di un secondo intervento causato da una infezione.