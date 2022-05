Autotrasporto, FAI Sicilia: Pronti al Fermo a fianco dei nostri colleghi Sardi

Alla data odierna non sono arrivati chiarimenti e certezze sul testo del decreto legge relativo alle risorse per gli autotrasportatori e legati al caro carburanti, né è chiaro come l’esecutivo intenda procedere. Se il Governo non pone fine a stretto giro a questa condizione di incertezza per gli autotrasportatori, Fai Sicilia non potrà che proclamare il fermo al fianco dei colleghi sardi.

“Ne abbiamo abbastanza di questi giochetti del Governo, promesse che non si concretizzano e protocolli che non hanno seguito” dichiara il Segretario di Fai Sicilia Salvatore Bella, “siamo stati responsabili e comprensivi, pazienti e ragionevoli, da oggi ritardi o promesse disattese non saranno più tollerati”.

