Bonus 200 euro, a chi spetta e come ottenerlo

lunedì 2 maggio, il Governo Draghi ha annunciato un bonus di 200 euro contro il caro vita, destinato a tutti i lavoratori – autonomi e dipendenti – e ai pensionati con un reddito fino a 35mila euro, inserito nel DL Aiuti.

Il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, ha spiegato: “Sui pensionati non c’è molta difficoltà a capire come lo avranno, mentre per i lavoratori dipendenti saranno i datori di lavoro ad erogarlo, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile”.

Per i pensionati, come riportato dall‘Adnkronos, il bonus da 200 euro dovrebbe essere erogato a luglio direttamente dall’INPS. Destinato, quindi, a circa 28 milioni di cittadini. Per i lavoratori dipendenti, invece, dovrebbe arrivare direttamente in busta paga, proprio come spiegato da Draghi. E il contributo dovrebbe arrivare tra giugno e luglio.

Non si conosce, al momento, il meccanismo per l’erogazione del bonus per quanto concerne i lavoratori autonomi ma potranno attingere da un apposito fondo che sarà creato a breve.

Il ministro all’Economia, Daniele Franco, ha spiegato che il bonus da 200 euro è possibile con l’incremento della tassa sui profitti energetivi delle aziende: “Sei miliardi per finanziare i trasferimenti di capitali di 200 euro per pensionati e lavoratori”.

Scopo della misura è contrastare i rincari registrati in diversi settori e si aggiunge al taglio previsto per il 2022 dello 0,8% dlel’aliquota previdenziale sui dipendenti pubblici che hanno una retribuzione sotto i 35mila euro.

Luigi Sbarra, segretario generale della CISL, ospite di Radio anch’io, ha spiegato che il bonus da 200 euro per chi ha redditi fino a 35 mila euro arriveraà “direttamente” in busta paga: “l’ipotesi per i lavoratori dipendenti è che i datori di lavoro lo anticipino con le mensilità di giugno-luglio, portandololo poi a compensazione, mentre per i pensionati interviene direttamente l’INPS”, aggiungendo che “bisogna fare immediatamente un lavoro tecnico” per definire più nel dettaglio l’erogazione del bonus, che riguarda anche i lavoratori autonomi.