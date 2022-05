Morte Chiara La Mendola: Comune Agrigento a giudizio per il risarcimento danni

Marco La Mendola, uno dei fratelli di Chiara La Mendola, la giovane agrigentina che perse la vita in un brutto incidente stradale in via Cavaleri Magazzeni, a San Leone, nel dicembre 2013, ha citato in giudizio il Comune di Agrigento innanzi al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni.

Il Comune ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio contro la domanda risarcitoria tramite l’avvocato Antonino Insalaco, dirigente del primo settore.

Nel 2019 per la morte di Chiara La Mendola, la seconda sezione penale della Corte d’Appello di Palermo, confermando il verdetto di primo grado, aveva condannato ad un anno di reclusione due funzionari dell’ufficio tecnico del Comune di Agrigento, Giuseppe Principato e Gaspare Triassi.