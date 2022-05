PD provincia Agrigento: evidenti ritardi per la campagna irrigua

La odierna denuncia delle organizzazioni sindacali e di categoria, rispetto agli evidenti ritardi con cui si pensa che far partire la campagna irrigua, a beneficio delle aziende agricole dalla provincia di Agrigento, denuncia, ancora una volta, l’inconsistenza più deprimente del governo Musumeci, sul tema della tutela e della valorizzazione del comparto agricolo agrigentino.

Non bastava il crollo verticale dei prezzi di vendita medi del paniere agroalimentare siciliano, che – manco a dirlo – non ha trovato alcuno strumento concreto, di tutela o di ristoro, da parte delle istituzioni di governo siciliane.

Non bastava l’aumento vertiginoso dei costi di produzione, del costo del carburante, del prezzo dei concimi, che stanno mettendo letteralmente in ginocchio l’intero settore.

Come se ciò non bastasse, adesso si pensa di far pagare alle nostre aziende perfino le conseguenze nefaste dei soliti tempi biblici nell’adottare misure di attivazione della campagna irrigua, indispensabili per far fronte all’ improvvisa impennata delle temperature medie, che stanno notevolmente anticipando la stagione estiva.

Tali ritardi rischiano di compromettere seriamente la prossima campagna agricola, specie per quelle produzioni per cui dare l’acqua in tempi adeguati può segnare la differenza fra una stagione fruttuosa e un’altra stagione fallimentare.

Rispetto a tutto questo il silenzio di Musumeci e soci è a dir poco assordante.

Auspichiamo, quantomeno, che il governo regionale assicuri risposte in tempi brevissimi e che contestualmente inizi a prevedere e a contemplare adeguate misure di ristoro, per quei settori produttivi che, a causa di tali incongruenze, piangeranno gravissime conseguenze sul piano della tenuta economica.

Anche se purtroppo l’esperienza maturata in questi anni ci lasciano ben poche speranze.

