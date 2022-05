Sanità, La Rocca Ruvolo: “allattamento al seno fondamentale”

“L’allattamento al seno rappresenta un momento fondamentale per le mamme, occorre promuoverlo e serve per dare ai propri bambini anticorpi, forza e robustezza. Ritengo che da un punto di vista di promozione e di informazione sia molto utile e significativa questa giornata e segna quasi un passo di una stagione nuova alla vigilia di questo primo maggio, che tutti attendiamo come una liberazione. Ma sappiamo benissimo che non lo e’ per i casi di Covid che ancora ci sono”. Cosi’ la presidente della commissione Sanita’ all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, a margine della seconda conferenza regionale sull’allattamento in Sicilia, organizzata a Palermo dall’assessorato alla Salute. “Sul tema della prevenzione, io e l’assessore Ruggero Razza ci siamo intesi per dire che bisogna assolutamente riprendere questa linea, soprattutto per tutti quei pazienti con gravi patologie che hanno sofferto gravemente a causa di questo stallo”, ha aggiunto La Rocca.

