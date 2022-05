Agrigento, è morto il “re dell’eolico” Salvatore Moncada

L’imprenditore agrigentino Salvatore Moncada è deceduto nel pomeriggio a causa di un arresto cardiaco all’età di 59 anni. Il “re dell’eolico”, come era chiamato in seguito ai suoi investimenti e alla creazione di un impero nel settore dell’energia rinnovabile, è stato stroncato da un infarto ed è deceduto all’ospedale San Raffaele di Milano dove si trovava per alcuni accertamenti.

Nemmeno un mese fa l’imprenditore agrigentino era stato protagonista di una plateale protesta sul tetto della sede di una sua azienda a Porto Empedocle definendosi “perseguitato” dalla magistratura in seguito ad alcune inchieste giudiziarie. Moncada, oltre ad essere conosciuto per la sua attività imprenditoriale, era anche uno sportivo amante della pallacanestro. La Fortitudo Agrigento, principale squadra della Città dei Templi, lega le sue fortune al nome di Moncada.

Sotto la sua presidenza la società di basket, oltre ad essersi dotato di un Palazzetto dello Sport, è passata dal disputare il campionato di Serie C fino ad arrivare ad un passo dalla Serie A1 con la finale persa contro la Manital Torino nel 2015. Quest’anno la squadra, passata al figlio Gabriele, è capolista del campionato di Serie B con una striscia record di vittorie e i playoff già in tasca.