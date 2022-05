Era in carcere ma col reddito di cittadinanza, denunciato 51enne

In carcere ma con il reddito di cittadinanza. I carabinieri di San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, hanno denunciato un 51enne e un 30enne per falsità materiale e di truffa aggravata, in concorso, ai danni dello Stato.

Durante alcuni controlli finalizzati a verificare l’esistenza dei requisiti dichiarata dai beneficiari del sussidio, infatti, i militari hanno scoperto che il 51enne, al momento della presentazione della domanda, si trovava nel carcere Petrusa di Agrigento.

A sottoscrivere e presentare la richiesta all’ufficio Inps di Agrigento è stato il secondo indagato, responsabile del Patronato – Cna di Casteltermini. Gli accertamenti hanno permesso di quantificare che la somma indebitamente percepita nel periodo che va da gennaio 2020 a giugno 2021 è di oltre 9.500 euro.