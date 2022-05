Favara, l’ex carcere sarà un centro polivalente per il recupero della marginalità

L’ex carcere di piazza della Vittoria a Favara sarà a breve ufficialmente un centro polivalente per il recupero della marginalità, finalità per il quale era stato recuperato attraverso uno specifico finanziamento.

E’ questo l’esito dei confronti di questi giorni tra l’amministrazione comunale e le associazioni oggi ospitate in diverse strutture pubbliche cittadine.

L’obiettivo è non solo quello di creare per la prima volta un’unica struttura che consenta a chi svolge attività sociali sul territorio di avere un unico hub che possa diventare una grande fucina di idee, ma anche di riorganizzare gli uffici comunali a partire dal comando della Polizia municipale che sarà definitivamente unificato in piazza Commendatore Giglia per rendere più efficiente il lavoro delle esigue risorse oggi disponibili.

Allo stesso modo, saranno spostati in altra sede i dipendenti oggi in servizio nei locali di via Beneficenza Medola per fornire un servizio più appropriato ai cittadini.

“E’ stato un lavoro lungo e complesso da portare a compimento – spiega il sindaco Antonio Palumbo – che ha visto impegnati diversi componenti della nostra giunta, in particolare l’assessore alla Polizia municipale Laura Mossuto, quello ai Lavori pubblici Emanuele Schembri e quello alle Politiche giovanili Angelo Airò Farulla, ma che porterà numerosi vantaggi per gli utenti e per l’Ente, ma anche per le associazioni che oggi avranno a disposizione un’unica struttura in cui poter operare congiuntamente. Ringraziamo tutte loro per la disponibilità manifestata”.