Licata, deve scontare 6 anni di reclusione: arrestato 35enne

Gli agenti del commissariato di Licata, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento – Ufficio Esecuzioni Penali – hanno arrestato un 35enne di Ribera in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità di Licata.

L’uomo dovrà espiare la pena di anni 6 e 2 mesi di reclusione per un cumulo di pene per reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Al termine delle formalità l’uomo veniva tradotto presso la casa circondariale di Agrigento.