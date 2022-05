Ordine degli architetti, al via il corso sul “Marketing applicato all’Architettura”

Marketing applicato all’Architettura. È questo il tema del prossimo seminario di aggiornamento professionale dell’Ordine degli architetti di Agrigento dal titolo “Nuovi clienti e nuovi progetti – strumenti di marketing applicati all’architettura”.

Il seminario, coordinato dal dipartimento Lavoro e Nuove opportunità dell’Ordine si svolgerà, in modalità webinar, il prossimo 6 maggio, dalle 15 alle 19:00 e sarà tenuto da “Distinctive Mark – Quando l’architettura è un’impresa”. L’iniziativa si inserisce tra le attività formative dell’Ordine volte a garantire agli iscritti gli strumenti essenziali per la valorizzazione e la promozione della figura professionale dell’architetto.

“Sarà una interessante occasione di approfondimento – afferma l’architetto Angela Muratore, coordinatrice del dipartimento Lavoro e Nuove opportunità – per parlare delle possibilità di comunicare e valorizzare la nostra professione in un periodo in cui gli sbocchi lavorativi sono molteplici e varie sono le possibilità di proporsi ai clienti, grazie anche a piattaforme specifiche e ai social. Trovo sia una bella occasione perché i temi legati al Marketing saranno trattati guardando alla professione. Mi auguro che i colleghi possano partecipare al corso e, soprattutto, fruiscano dell’opportunità applicandola al proprio contesto lavorativo”.

Attraverso i contenuti del corso, gli iscritti potranno conoscere i principali criteri della comunicazione web e social, le metodologie per identificare il proprio mercato di riferimento e adattare di conseguenza le modalità di presentazione e comunicazione dei propri servizi.

A tutti coloro che seguiranno il seminario, inoltre, verrà data la possibilità di approfondire i temi trattati con un incontro privato di coaching online con i relatori, per applicare alla propria quotidianità professionale i temi trattati.

Gli interessati potranno partecipare al seminario, a titolo gratuito, previa iscrizione dal modulo di adesione, entro le ore 11 della stessa mattina di venerdì 6 maggio 2022. L’evento si svolgerà sul sito istituzionale dell’Ordine degli architetti.