Palma di Montechiaro, cinque liste a sostegno della ricandidatura di Castellino

Si è svolta una riunione con i delegati delle cinque liste che sostengono la ricandidatura del sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino.

Una riunione serena e produttiva dove sono stati ricordati tutti i traguardi importantissimi raggiunti in questi ultimi cinque anni.

Una consiliatura che ha consentito a Palma di Montechiaro di tornare a splendere ed essere un punto di riferimento per la cultura, il turismo e la buona amministrazione non solo in provincia di Agrigento.

Basti pensare che negli ultimi due anni, l’amministrazione Castellino ha approvato in largo anticipo il Bilancio di previsione oltre a diversi cantieri aperti e moltissimi in fase di apertura.

I rappresentanti delle cinque liste di sono detti convinti che il percorso intrapreso continuerà anche nei prossimi cinque anni e, Castellino è la persona giusta per ottenere ancora più risultati importanti. Inoltre, gli stessi delegati hanno ribadito che c’è la grande possibilità di spiccare definitivamente il volo grazie ad una coalizione allargata.

I rappresentanti di “Nuova Palma”, “Corri Palma”, “Costruiamo insieme”, “Palma in movimento” e “Ama la tua città”, hanno, quindi, ribadito la loro stima e fiducia in Stefano Castellino perché convinti che continuerà il percorso già avviato di rinascita della città del Gattopardo, che ha già dato meravigliosi frutti.

“Questa ampia coalizione – si legge in una nota – rappresenta già un punto fermo non solo per la riconferma di Castellino, ma anche per la successiva azione amministrativa ed ovviamente facciamo appello a tutte le forze sane della nostra città affinché diano forza al Sindaco uscente e alle cinque liste che lo sostengono”.