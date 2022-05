Un evento Storico-Culturale e Religioso a Campobello di Licata

Si è tenuto il tradizionale ”Pilligrinaggiu a Lu Cristu”, dopo due anni per covid.

Il percorso è stato animato dai Cori polifonici Alma Laetitia Cantorum di Campobello di Licata, Cantores di Don Bosco di Naro e G. Lo Nigro di Canicattì.

Si è partiti dal piazzale dell’azienda Cristo di Campobello, pregando e cantando in processione tra i filari dei vigneti, si è arrivati al “Cristo”.

Al rientro in cantina sono stati vissuti momenti di convivialità allietati dai canti popolari del gruppo Trivella Folk.

Giovanni Blanda

loading..