62enne picchia il figlio e lo manda in ospedale: denunciato

Un sessantaduenne pensionato di Sciacca è stato denunciato per l’ipotesi di reato di lesioni personali dopo aver aggredito il figlio 19enne al culmine di una lite. Il giovane è stato soccorso e medicato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e non versa in gravi condizioni.

Alla base dell’aggressione ci sarebbero futili motivi. A scongiurare il peggio sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sciacca che, dopo aver ricevuto una segnalazione, sono intervenuti immediatamente.

I militari dell’Arma hanno avviato l’iter del “codice rosso”, che è volto a salvaguardare la vittima dell’aggressione.