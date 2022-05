Agrigento, due weekend dedicati ai prodotti agricoli e agroalimentari

Ad Agrigento il 7 e l’8 maggio in piazzale Caos e poi il 28 e 29 maggio in piazza Aldo Moro (Porta di Ponte) verrà allestita una esposizione di prodotti agricoli, agroalimentari, biologici provenienti direttamente dai produttori, ma anche artigianali, creativi e solidali. La partecipazione alla manifestazione per gli espositori sarà gratuita, come anche l’ingresso dei visitatori sarà libero.

L’obiettivo è quello di promuovere e far conoscere i prodotti agricoli legati al territorio valorizzando identità, storia e cultura siciliana, offrendo un momento di svago e aggregazione che possa far ripartire il commercio.

Maggiori dettagli sull’evento verranno forniti del corso della conferenza stampa – che si terrà domattina al Comune alle ore 10,30 – alla quale parteciperanno il sindaco Francesco Miccichè, gli assessori comunali Francesco Picarella e Costantino Ciulla, il presidente dell’associazione “Il Cerchio”, Bernardo Barone, e il presidente del Consorzio Isola Bio Sicilia, Lillo Alaimo Di Loro, che contestualmente presenterà le iniziative che verranno organizzate in occasione della manifestazione, con degustazioni eShow Cooking dedicati al “Mandorlo in fiore”, ai grani antichi e ai frutti. Saranno presenti anche Maria Russo, psicologo, psicoterapeuta e psicologo pediatrico e Rosa Palermo, medico chirurgo, che nell’ambito dell’Emporio “Arte & Natura” cureranno le tavole rotonde sul tema del cibo e dell’alimentazione.

L’evento viene promosso dall’associazione culturale “Il Cerchio”, gestore del Parco letterario “Luigi Pirandello”, patrocinato dall’assessorato regionale all’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, realizzato in collaborazione con il Comune di Agrigento.