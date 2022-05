Campobello di Licata, gli alunni alla scoperta dei segnali, dei simboli e delle regole per la sicurezza stradale

I.CSG Bosco scuola primaria Pascoli e Don Bosco.I bambini di tutte le classi 2 della scuola primaria hanno fatto un bellissimo “Viaggio”alla scoperta dei segnali,dei simboli e delle regole per la sicurezza stradale .”In questo viaggio”i bambini non sono stati soli ma sono stati accompagnati dalla dirigente Alessia Guccione,dal sindaco Giovanni Picone e dalla polizia municipale. Un grazie particolare va al comandante dott Salvatore Cutaia e ai relatori Angelo La Mattina vice comandante e all’ispettore Carmelo Mistretta per la loro professionale collaborazione e disponibilità L’ins.referente dell’ambiente Maria Loggia

