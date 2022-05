Donna incinta trovata morta in casa: deceduto anche neonato

Tragedia a Palermo in via Antonio Vian, dove una donna incinta all’ottavo mese di gravidanza è morta a causa, stando alle prime ricostruzioni, di un improvviso malore. A chiamare i soccorsi il marito, che ha trovato la moglie accasciata a terra priva di sensi nella propria abitazione in località Acqua dei Corsari. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, non è stato possibile far altro che constatare il decesso della donna, sul quale indagano i Carabinieri. Il corpo già privo di vita è stato trasportato d’urgenza al Buccheri-La Ferla, dove mediante parto cesareo è stato fatto nascere il bambino, che non ce l’ha fatta.

