Porto Empedocle, travolge donna che attraversa la strada e scappa: caccia al pirata

Una sessantenne empedoclina è rimasta ferita dopo essere stata investita da un’auto pirata mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’impatto è stato violento e la donna è stata scaraventata sul selciato riportando traumi e ferite sparse sul corpo.

L’automobilista, dopo essersi fermato in un primo momento e aver inveito contro la vittima, è salito rapidamente in macchina ed è fuggito.

E adesso è “caccia” al pirata della strada con gli agenti di polizia del Commissariato “Frontiera” che sono sulle tracce dell’uomo. Qualcuno ha anche ripreso la targa del mezzo in fuga e per questo motivo ci sono buone possibilità che lo stesso venga rintracciato e individuato a breve. La sessantenne, invece, è stata trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche del caso.