Campobello di Licata, intitolata strada al giovane Raimondo Carletto

La pubblica amministrazione, con delibera di giunta municipale, ha deciso di intitolare la strada che collega il viale Luigi Giglia con la via Livatino, al campobellese Raimondo Carletto. Il padre del ragazzo, scomparso il 5 febbraio 1986, Luigi, ha chiesto alla civica amministrazione di volere intitolare una strada comunale al proprio figlio deceduto, presso l’aeroporto Fontanarossa, mentre era in servizio di leva. L’episodio sconvolse la comunità cittadina. Furono presentate da parlamentari interrogazioni per cercare di fare luce sul fatto.

Giovanni Blanda

