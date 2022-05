Case a un euro a Salemi, la cittadina sbarca sugli schermi tv del Regno Unito

Salemi e il suo territorio sbarcano nel Regno Unito grazie all’iniziativa Case a 1 Euro, lanciata dall’amministrazione comunale della cittadina in provincia di Trapani.

La casa di produzione inglese Voltage TV ha infatti acquistato una delle case messe in vendita dal Comune al prezzo simbolico di un euro per realizzare una docuserie di otto puntate che andrà in onda su Bbc One e che racconterà, passo dopo passo, tutte le fasi di ristrutturazione dell’immobile.

Per firmare l’atto di acquisizione della casa è volato a Salemi Sanjay Singhal, Chief Executive di Voltage TV, che ha incontrato il sindaco, Domenico Venuti, e l’assessore al Centro storico Vito Scalisi: “Una bella opportunità per proseguire nel percorso di promozione della città che abbiamo avviato ormai da molti anni – afferma Venuti -. Cresce l’interesse per l’iniziativa Case a 1 Euro e, parallelamente, cresce l’interesse verso Salemi e il modello di rigenerazione urbana, coniugato alla sostenibilità e al rispetto della storia dei luoghi, che proponiamo a chi decide di investire nella nostra città”.

I protagonisti della docuserie

Protagonisti della docuserie saranno l’attrice Amanda Holden, una dei quattro giudici dello show ‘Britain’s Got Talent’, e il conduttore Alan Carr. Le riprese inizieranno tra pochi giorni e la serie andrà in onda in autunno: all’interno ci sarà spazio anche per il racconto di Salemi, della sua storia e delle sue realtà imprenditoriali, oltre che per l’iniziativa Case a 1 Euro messa in campo dal Comune per rilanciare il centro storico di uno dei Borghi più belli d’Italia.