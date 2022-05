Legalità e trasparenza nel settore edile, siglato protocollo in Prefettura

E’ stato siglato il protocollo d’intesa tra Ance, l’associazione dei costruttori edili, e la Prefettura di Agrigento. L’accordo avvia un’intesa per garantire legalità e prevenire i tentativi di infiltrazioni mafiose. Con l’adesione a questo protocollo si compie un ulteriore passo verso la trasparenza e la legalità nel settore edilizio favorito, in questo periodo, da bonus fiscali e dall’avvio dei cantieri pubblici previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza

Così il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa: “E’ un altro tassello che aggiungiamo al percorso già avviato di coinvolgere privati in attività di controllo e diffusione della cultura della legalità. Si tratta di estendere anche al privato, alle aziende, una serie di controlli mettendo a disposizione gli strumenti della pubblica amministrazione: banca dati e white list. Il settore dell’edilizia è delicato ed il progetto è ambizioso e rientra in quella sicurezza condivisa e partecipata anche con i cittadini. Lo Stato deve elevare il livello di controlli soprattutto in certe realtà come per esempio Canicattì. E’ chiaro che i cittadini devono fare la loro parte. Le forze dell’ordine riescono, anche se si trattano di indagini lunghe e complesse, ad arrivare a individuare responsabili e inquadrare questi episodi che si stanno moltiplicando spesso frutto anche di micro-criminalità spicciola.”

Queste le parole di Carmelo Salamone, presidente Ance Agrigento: “Bisogna capire le aziende e i loro rappresentanti di quanto messo in carta riescono a mettere in pratica. Il progetto è una barriera che viene alzata contro le infiltrazioni mafiose e criminali. Deve essere la coscienza di ognuno di noi a indirizzarci verso il rispetto delle regole.”