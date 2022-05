Poste Italiane: nominata una “Maestra del lavoro” in provincia di Agrigento

Per il tredicesimo anno consecutivo Poste Italiane partecipa con i suoi dipendenti al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione nazionale istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di assegnare, sulla base dei requisiti posseduti dagli interessati, ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 58 Stelle al Merito su tutto il territorio nazionale, di cui 13 in Sicilia, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri presenti in azienda.

In provincia di Agrigento il prestigioso titolo di “Maestro del Lavoro” verrà conferimento formalmente a Giuseppina Cimino di Porto Empedocle per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale” in direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’impiegata di Poste Italiane è stata scelta in rappresentanza della Sicilia tra i venti lavoratori che parteciperanno alla cerimonia di consegna presso il Quirinale il prossimo primo maggio.

“Sono commossa e onorata – ha commentato Giuseppina, che svolge il ruolo di specialista presso la filiale di Agrigento di Poste Italiane -. Sono stata assunta in azienda il 5 gennaio 1983. In questi tanti anni di carriera ho assistito a importanti momenti di evoluzione che anche nella mia professione hanno rappresentato importanti sfide da superare, come il passaggio dalla Lira all’Euro o da ultimo il lavoro in tempo di pandemia. Sono entrata in Poste lavorando con in mano il bollo per timbrare, mentre oggi, all’età di 60 anni e con 39 di servizio, appartengo a un’azienda in continua evoluzione in termini di informatizzazione e non solo, alla quale sono grata oggi ancora di più”.

Le Stelle al Merito sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di Aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. La metà delle onorificenze è riservata a coloro che hanno iniziato l’attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale in azienda.