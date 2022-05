Agrigento, pezzi di marmo lanciati in strada: panico in via Cicerone

Momenti di panico giovedì pomeriggio in via Cicerone a causa del lancio di grossi pezzi di marmo sulla strada. Protagonisti della bravata, che sarebbe potuta costare caro, verosimilmente alcuni giovani del quartiere. Una azione che ha suscitato sdegno, oltre che spavento, nei residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale ma al loro arrivo non c’era più nessuno. I pezzi di marmo, frantumati all’impatto col selciato, hanno sfiorato le macchine parcheggiate lungo la carreggiata.

