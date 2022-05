Calamonaci, il sindaco Spinelli dona alla città un elettrocardiografo portatile

Il Sindaco Pellegrino Spinelli continua a riservare sempre particolare attenzione – specie in ambito sanitario – per la sua cittadina di Calamonaci e per tutti i suoi concittadini.

Ultima iniziativa – del tutto personale (senza gravare per un solo centesimo sulle casse comunali), quella di acquistare un elettrocardiografo portatile con modalità telemedicina (previa convenzione, trasmette traccia ad un servizio di cardiologia dove verrà refertato da un medico cardiologo).

“La salute dei miei cittadini è quanto più mi sta a cuore, con questa donazione, il primo cittadino Pino Spinelli, intendo offrire un ulteriore servizio alla comunità. Per inaugurare l’elettrocardiografo stiamo organizzando delle giornate di screening cardiologico – gratuite – rivolte ai cittadini di Calamonaci, che vedranno coinvolti anche uno specialista che potrà dare maggiori risposte agli utenti che ne usufruiranno. Le giornate di screening verranno organizzate entro il mese di maggio”, ha concluso il sindaco Spinelli