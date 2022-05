Campagna antincendio in Sicilia, Savarino: “attivato ufficio speciale per pronto intervento”

“La stagione calda è dietro l’angolo. Lo scorso anno, complice il cambiamento climatico, l’innalzamento delle temperature e l’attività umana, il territorio siciliano è stato ferito brutalmente da incendi devastanti con drammatiche conseguenze per la flora e la fauna. Oggi è massimo lo sforzo per mettere in campo tutte i mezzi disponibili per prevenire nuovi incendi nell’isola.” Cosi On. Giusi Savarino presidente della IV Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità.

“Nei mesi scorsi in Commissione IV Ambiente abbiamo individuato la necessità di rendere più incisiva la Campagna Antincendio mettendo in sinergia i vari organi competenti nell’attività di prevenzione e contrasto ai roghi attraverso l’istituzione di un ufficio speciale di pronto intervento presso la Presidenza della regione. L’ufficio ha il compito di fungere da cabina di regia e coordinare le azioni dei molteplici soggetti (corpo forestale, Esa, Protezione civile e associazioni di volontariato) impegnati nella prevenzione dei roghi. Inoltre la Campagna antincendio quest’anno partirà in anticipo di 15 giorni rispetto al calendario dello scorso anno. Ma ancora non basta. Bisogna attivarsi ancor prima per la salvaguardia della nostra terra.”