Canicattì, cambio medico famiglia, disservizi Asp: la segnalazione

Riceviamo e pubblichiamo:

Scusate, nessuno si sta occupando di un grandissimo disagio che stanno vivendo almeno duemila famiglie a Canicatti: ad aprile sono andati improvvisamente in pensione tre medici di famiglia costringendo moltissime persone (si puo stimare almeno seimiila) a fare file interminabili all’asp per presentare la domanda cartacea di cambio medico. Ogni mattina da circa un mese si assiste davanti l ingresso presso gli ambulatori di via micca a resse, risse e assembramenti di utenti da fare rabbrividire. Assente una procedura on line, assente perfino un servizio banale di numerino di prenotazione come dal salumiere per cui ogni giorno è rissa. I tempi di attesa in fila superano le 5 ore per cui capita spesso, come nei film di Fantozzi, che dopo aver atteso 5 ore chi è rimasto in fila si vede abbassare la tendina dello sportello per fine orario e si è costretti a ritornare un altro giorno. Per non parlare poi dei computer non funzionanti, non si capisce come ma si bloccano i computer la mattina all inizio del turno, verso le 10.30 in orario pausa caffe e a fine mattinata per scoraggiare gli ultimi in fila… ROBA DA TERZO MONDO (con tutto il rispetto per il terzo mondo)

