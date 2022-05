Cliente ruba macchina del caffè al centro commerciale

Ha approfittato di un momento di confusione all’interno di un negozio del centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento riuscendo a rubare una macchinetta del caffè che si trovava esposta.

Poi, probabilmente nascondendola da qualche parte, è fuggita via senza che nessuno se ne accorgesse. E’ accaduto nel pomeriggio di giovedì al centro commerciale di Villaseta.

A fare la scoperta, ma in un secondo momento, una delle dipendenti del negozio. A compiere il gesto sarebbe stata una donna e non si esclude anche la partecipazione di un complice. Al via le indagini per risalire all’identità del responsabile.