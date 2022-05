Favara, armi e munizioni in casa: denunciata 70enne

I carabinieri della Tenenza di Favara, a margine di un controllo sulla detenzione di armi, hanno denunciato una pensionata 70enne del posto dopo aver rinvenuto nelle sue disponibilità munizioni e armi da sparo che non aveva segnalato.

In particolare i militari dell’Arma hanno trovato in casa della donna un fucile calibro 12, due pistole calibro 9, carabine per uso sportivo, una rivoltella e circa 150 cartucce. La pensionata, sprovvista di porto d’armi, non avrebbe mai denunciato la detenzione di queste armi alcune delle quali sarebbero appartenute al defunto figlio.