Lampedusa, realizza una struttura per turisti abusiva: denunciata

I carabinieri di Lampedusa hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica una donna, cinquantacinquenne, residente nell’isola, per abusivismo edilizio.

La donna aveva fatto costruire una struttura rettangolare in blocchetti cementizi, su una gettata di cemento, di 250 metri quadrati, al poche decine di metri dal mare di Lampedusa. Un’opera, che sarebbe diventata una struttura per i turisti, realizzata però senza alcuna autorizzazione.

L’intero immobile è stato posto sotto sequestro.