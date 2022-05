Lesioni e violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie, condannato a 5 anni

Lesioni e violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie. Questi i capi di imputazione per un 50enne di Marsala che è stato condannato in via definita e per lui si sono aperte le porte del carcere. Nella stessa cittadina del trapanese altra misura cautelare sempre per reati connessi a maltrattamenti nei confronti della ex compagna.

I carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Palermo, un 50enne marsalese. Deve scontare 5 anni di reclusione per lesioni personali e violenza sessuale commessi nel 2013 nei confronti dell’ex moglie. Al termine delle formalità di rito è stato rinchiuso nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.

Un altro marsalese di 50 anni invece è stato sottoposto, dai carabinieri della stazione di Marsala, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura, a seguito di una meticolosa attività di indagine svolta dai militari dell’Arma su alcune presunte minacce e molestie che l’uomo avrebbe messo in atto contro la vittima. La donna, stremata dopo anni di vessazioni, ha trovato la forza di confidare al comandante di stazione il quale ha immediatamente avviato le indagini.