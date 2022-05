Progetto O.K. Open Knowledge: due webinar alla Camera di Commercio di Agrigento

Nell’ambito delle attività formative ricomprese nel Progetto O.K. Open Knowledge, a cui aderisce la Camera di Commercio di Agrigento, è prevista la realizzazione di due webinar di carattere divulgativo-informativo al fine di consentire la conoscenza dei contenuti del Portale “Open data Aziende confiscate” e della normativa di riferimento.

I due eventi si terranno in modalità telematica attraverso la piattaforma Zoom il 16 maggio ed il 10 giugno 2022, previa compilazione, in tutte le sue parti, della scheda di partecipazione da inviare all’indirizzo: promozione@ag.camcom.it entro il 5 maggio 2022.

I partecipanti riceveranno via mail il link per accedere alla piattaforma.

Segreteria organizzativa: promozione@ag.camcom.it

Patrizia Pennino – 0922/490231 – patrizia.pennino@ag.camco

Le attività formative sono in particolare a PA ed Enti Locali; Nuclei dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC) attivi presso le Prefetture; Funzionari dell’ANBSC presso le 3 sedi territoriali site a Reggio Calabria, Palermo, Napoli; Componenti tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo (art 41 ter Codice Antimafia); Funzionari delle Camere di commercio; Associazioni di categoria e Comitati per l’imprenditorialità; Avvocati, dottori commercialisti, amministratori giudiziari; Cooperative appartenenti al Terzo settore delle Regioni; Scuole superiori, Università (con riguardo alle facoltà economiche) e Centri di ricerca.

In particolare la fruizione delle suddette attività avverrà tramite due moduli:

il primo di carattere generale, finalizzato alla condivisione degli elementi conoscitivi di base utile per approfondire il processo di sequestro e confisca e l’impatto sulle aziende e le funzionalità del Portale “Open data aziende confiscate – Sezione pubblica

il secondo di carattere tecnico, finalizzato ad approfondire le tematiche e gli strumenti di particolare rilievo utili per il monitoraggio e la gestione delle aziende confiscate ed in particolare il ruolo e la funzionalità del Registro delle Imprese delle Camere di commercio, quale presidio di pubblicità legale e per la conoscenza sulle imprese e la metodologia di elaborazione e l’utilizzo delle analisi di bilancio delle aziende confiscate.

“Attraverso lo svolgimento di incontri, webinar e laboratori – sottolinea il Commissario straordinario della CCIAA di Agrigento Giuseppe Termine – il progetto si propone di approfondire le modalità di utilizzo dei dati presenti sul portale Open data Aziende Confiscate, finanziato con risorse dell’Asse 1 del PON “Legalità”, con l’obiettivo di favorire l’attività di gestione, monitoraggio e controllo sociale sulle aziende confiscate da parte delle istituzioni e del partenariato sociale e associativo”.