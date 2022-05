29enne denuncia marito violento

Una relazione sulla via del tramonto caratterizzata, a partire dal 2016, anche da minacce e percosse. E’ questo lo scenario che una 29enne di Santa Margherita Belice ha raccontato ai carabinieri della locale stazione denunciando il marito per maltrattamenti in famiglia. La donna ha messo a verbale le presunte violenze fisiche e psicologiche che avrebbe subito in questo arco di tempo e del matrimonio ormai consumato. Secondo il racconto della 29enne il marito, un coetaneo bracciante agricolo del posto, si sarebbe reso protagonista di comportamenti violenti anche dovuti all’abuso di alcol. I carabinieri, coordinati dalla Procura, hanno avviato l’iter del cosiddetto “codice rosso”, un protocollo che serve a tutelare le vittime di violenza disponendo l’allontanamento da casa.

loading..