Agrigento, scontro tra due auto sul ponte Morandi: un ferito

Scontro tra due auto, una Fiat Punto e una Fiat Seicento, sul ponte Morandi, all’altezza dell’uscita della bretella, che porta alla rotatoria di Monserrato.

Da una prima ricostruzione, il conducente di una delle due auto, avrebbe perso il controllo del mezzo, a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, e da qui lo scontro.

Uno degli occupanti della Punto ha riportato dei traumi, ed in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non versa in pericolo di vita.

Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della polizia Municipale di Agrigento.