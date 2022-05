Campobello di Licata, Lions organizza stage su rianimazione

Sabato 14 maggio 2022, con inizio dalle ore 17:00, nella Sala Virgilio del Centro Polivalente di Campobello di Licata, avrà luogo un corso teorico-pratico di rianimazione cardio-polmonare, “Viva Sofia – due mani per la vita” organizzato dal Lions Club “Campobello due Rose”, presieduto dall’architetto Salvatore Paci.

Viva Sofia: due mani per la vita” è un service che ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale del 118, insegnando le manovre di disostruzione e le manovre di rianimazione di base, oltre a elementi di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore.

Sofia è una bambina faentina salvata dalla sua mamma, alcuni anni fa. La bambina stava soffocando a causa di un corpo estraneo alimentare e, con una manovra di primo intervento, la mamma riuscì a farglielo espellere salvandola. Da questa esperienza, fortunatamente a lieto fine, nasce l’idea di promuovere dei corsi di primo soccorso rivolti a tutti: bambini, ragazzi, genitori, nonni.

