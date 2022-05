Campobello di Licata, viola l’affidamento in prova ai servizi sociali: arrestato 63enne

I carabinieri di Campobello di Licata, in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Agrigento,hanno arrestato un disoccupato, di 63 anni. L’uomo, ha ripetutamente violato le prescrizioni dell’affidamento in prova ai Servizi sociali.

Dopo le formalità di rito, è stato portato alla Casa circondariale di Noto. Il provvedimento è stato emesso in sostituzione della misura alternativa, già in atto, dell’affidamento in prova ai Servizi sociali.