Canicattì, sfondano vetrina e rubano in negozio di scarpe

Ladri in azione a Canicattì. Ignoti la scorsa notte hanno fatto irruzione all’interno di un negozio di scarpe lungo il Viale della Vittoria, nel cuore della città.

I malviventi, utilizzando un grosso masso, hanno sfondato la vetrina dell’esercizio commerciale e si sono intrufolati nel negozio portando via la merce. I danni, così come la refurtiva, sono in corso di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Canicattì che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Questi ultimi, peraltro, potrebbero essere gli stessi che qualche giorno fa – con le stesse modalità – hanno messo a segno un colpo in un negozio di fotografia.