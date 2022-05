Coez in concerto ad Agrigento il 9 settembre

Mentre è ancora in corso il Volare Tour con 15 date sold out che sta portando l’artista in giro per tutta Italia, Coez annuncia le date del suo tour estivo Essere liberi in tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Con questi nuovi live, Coez con il suo stile tra rap e cantautorato, toccherà i principali festival italiani con 11 date, dopo l’annuncio della tappa al Collisioni Festival, regalando al suo pubblico uno show che continuerà a ripercorrere, a partire dagli esordi, le grandi hit del passato e i successi dell’ultimo album dell’artista Volare (Carosello Records), certificato disco d’oro.Il calendario del tour sarà: 15 luglio Este (Pd), EstEstate Festival; 16 luglio Alba (Cn), Collisioni Festival; 28 luglio Francavilla al Mare (Ch), Shock Wave Festival; 1 agosto Todi (Pg), Umbria Music Festival; 15 agosto Paestum (Sa), MaCo Festival; 17 agosto Roccella Jonica (Rc), Roccella Summer Festival; 21 agosto Lignano Sabbiadoro (Ud), Arena Alpe Adria; 27 agosto Cattolica (Rn), Arena della Regina; 2 settembre Vigevano (Pv), Estate in Castello; 9 settembre Agrigento, Festival Il Mito e il 10 settembre Catania, Sotto il Vulcano Fest.

