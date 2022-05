Commozione al PalaMoncada per l’ultimo saluto al Presidente Salvatore Moncada

Tifosi ma non solo, hanno riempito il Palamoncada di Porto Empedocle, per dare l’ultimo saluto al presidente Salvatore Moncada, deceduto nei giorni scorsi a Milano.

Prima della partita tra la Fortitudo Moncada Agrigento e il Cassino per il campionato di Serie B1, è stato osservato un minuto di silenzio e poi il capitano della squadra Albano Chiarastella ha deposto un mazzo di fiori e la maglia della squadra nel posto dove era solito sedersi il Presidente per assistere alle partite casalinghe della sua squadra.

Durante la breve cerimonia sono stati anche letti alcuni messaggi per ricordare l’imprenditore, che ha dato lustro allo sport agrigentino.

La squadra ha portato a casa la vittoria, battendo per 74 a 62 il Cassino.

“Una vittoria diversa dalle altre. Abbiamo vinto col cuore.Abbiamo vinto con tutti voi. Abbiamo vinto con e per Tonino. Abbiamo vinto con e per te Press. Non siamo pronti per dirti addio e forse non lo saremo mai. Siamo sicuri che oggi, vedendo il Palamoncada pieno di tifosi e persone che ti vogliono bene, ti sarà venuto uno dei tuoi grandi sorrisi che ti contraddistingueva. Adesso iniziano i playoff, con un unico e solo obiettivo: vincerli.

Con te e per te” . Si legge così in una nota della Fortitudo Moncada Agrigento.