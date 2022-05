Licata, Anna La Greca nominata garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Il Comune di Licata si è dotato del “Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.

Il Sindaco Giuseppe Galanti, con proprio provvedimento (determina n. 36 del 2 maggio 2022) ha ratificato la nomina ad Anna La Greca, assistente sociale, vincitrice della selezione indetta dall’Ente, che ricoprirà l’incarico per quattro anni. Avrà come obiettivo la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti e si occuperà di prevenzione del bullismo, promuovendo e sostenendo forme di ascolto dei minori.

“Il nostro Comune è forse l’unico in provincia di Agrigento e uno dei pochi in Sicilia ad aver istituito la figura del Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e siamo molto contenti che a ricoprire questo ruolo sia stata nominata la Dott.ssa Anna La Greca. Si tratta di una professionista con esperienza, dotata di spiccata sensibilità e siamo certi che con la sua competenza e professionalità apporterà sicuramente un contributo qualificato e di elevato spessore al ruolo che andrà a ricoprire. A nome mio, del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro alla dott.ssa La Greca complimentandomi per il nuovo incarico”, dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Violetta Callea promotrice dell’iter istitutivo di questa importante figura.

Il Regolamento sulle funzioni del Garante era stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 9 agosto 2021.