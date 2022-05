Primi studenti palermitani con doppia laurea in Turismo alla Florida University

Sono quattro i primi studenti dell’Università di Palermo che, tra i sette che hanno intrapreso il percorso di studi a doppio titolo con la Florida International University (FIU) all’interno del Corso di Laurea Magistrale in Tourism Systems and Hospitality Management, hanno conseguito la laurea statunitense. Si tratta dei primi studenti dell’Ateneo siciliano che conseguono nel corso della loro carriera accademica un titolo USA.

Nella sessione estiva Laura Candrilli, Marialaura Dolcemascolo, Claudia Mafara e Vito Vitale otterranno congiuntamente, a completamento della tesi elaborata anche negli USA, il titolo di dottore magistrale rilasciato dall’Università di Palermo.

I quattro studenti, insieme ad altri tre già laureati in Italia, nel primo semestre autunnale hanno seguito a distanza le lezioni dei docenti americani e successivamente, nel secondo semestre primaverile, hanno proseguito la frequenza a Miami presso la prestigiosa Chaplin School of Hospitality & Tourism Management, svolgendo anche 600 ore di tirocinio in grandi catene internazionali nel settore dell’ospitalità. Hanno inoltre contribuito all’organizzazione del più grande evento legato al Food and Beverage che si svolge negli USA: il SOBEWFF, organizzato anche dalla FIU.

“Il rapporto con la FIU rappresenta certamente un punto di eccellenza ed un chiaro esempio di come istituzioni universitarie possano interagire all’interno di un contesto internazionale, con effetti positivi e ricadute concrete sulla ricerca, la didattica e sul territorio regionale”, afferma il rettore, Massimo Midiri.

Secondo il Prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione e referente dell’accordo di doppio titolo, Fabio Mazzola “le relazioni scientifiche e didattiche tra UNIPA e la Florida International University nel settore del turismo, che da più di un quinquennio sono andate consolidandosi e concretizzandosi, stanno portando interessantissimi effetti positivi sul piano della ricerca e dei percorsi didattici integrati. Tali relazioni sono testimoniate dal sempre più consistente numero di mobilità incoming e outgoing di docenti, studenti e personale amministrativo che annualmente vengono svolte tra le due università e dai numerosi accordi formali (percorsi di studi integrati, doppi titoli, accordi di mobilità) già siglati”.

Per Stefano De Cantis, coordinatore del corso di laurea magistrale in Tourism Systems and Hospitality Management “i risultati raggiunti all’interno della collaborazione tra UniPa e la Chaplin School of Hospitality & Tourism Management sono una risposta molto concreta ai bisogni formativi e all’accrescimento della professionalità manageriale nel settore del turismo e dell’ospitalità. Anche grazie a questa collaborazione, siamo sicuri di contribuire a formare professionisti e manager che potranno dare un importante contributo allo sviluppo turistico siciliano”.

loading..