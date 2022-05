Campobello di Licata, bruciato furgone di una ditta di trasporti

Notte di fuoco a Campobello di Licata dove il furgone di proprietà di una ditta di trasporti, in uso ad un dipendente del posto, è stato danneggiato dalle fiamme. Il rogo si è verificato in via Spinasanta, nel centro del paese. Ad accorgersi dell’incendio e della colonna di fumo sono stati alcuni residenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per risalire alla natura dell’incendio. Non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.