Minaccia e aggredisce i genitori: arrestato 55enne

I Carabinieri della Stazione di Paceco e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato, per il reato di maltrattamenti in famiglia, un 55enne trapanese in quanto presunto responsabile di aver più volte minacciato, aggredito e maltrattato i genitori.

Gli anziani genitori si erano rivolti al Comandante della Stazione lamentando di essere esausti delle continue vessazioni chesarebbero stati costretti a subire da parte del figlio convivente.

Nell’episodio ultimo, dal quale è scaturita la richiesta di aiuto, il figlio, a seguito di un’animata discussione con i genitori finalizzata ad ottenere somme di denaro per il presunto acquisto di sostanze stupefacenti, secondo quanto dichiarato dal denunciante, avrebbe perso letteralmente il controllo e si sarebbe scagliato contro il padre colpendolo al capo con un bastone, procurandogli una vistosa ferita a seguito della quale è stato necessario ricorrere alle cure mediche.

Le vittime hanno inoltre dichiarato che atteggiamenti di questo tipo erano all’ordine del giorno ed entrambi vivevano ormai in un perdurante stato di ansia e preoccupazione per la loro incolumità.

Durante l’intervento dei militari dell’Arma, il 55enne non avrebbe, inoltre, esitato a proferire minacce di morte ai genitoriperdendo nuovamente il controllo, venendo così prontamente bloccato dai Carabinieri che l’hanno dichiarato in stato di arresto.

A seguito dell’udienza di convalida è stato ristretto presso il carcere di Trapani “Pietro Cerulli”.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.