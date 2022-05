Ribera, 21enne grave dopo incidente stradale

Un ventunenne di Cattolica Eraclea e’ in coma farmacologico in terapia intensiva all’ospedale “Cervello” di Palermo dove e’ stato trasportato a seguito di un grave incidente stradale sulla statale 115, in territorio comunale di Ribera, nei pressi della localita’ balneare di Seccagrande. L’auto su cui viaggiava insieme ad altri 3 amici, forse a seguito della improvvisa foratura di una gomma, avrebbe sbandato ribaltandosi.

Il ventunenne ha subito un grave trauma cranico, mentre sono meno gravi le condizioni dei suoi compagni. All’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i feriti sono stati trasportati, e’ stato poi deciso di trasferire d’urgenza il ventunenne all’ospedale “Cervello” di Palermo. C’e’ apprensione per le condizioni del giovane, che oltretutto al tampone di verifica effettuato non appena arrivato in area di emergenza all’ospedale agrigentino, e’ anche risultato positivo al Covid. (ANSA)