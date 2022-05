Rosario Livatino ad un anno dalla beatificazione, Don Gero: “il giudice continua a parlare ad ognuno di noi”

Un anno dalla beatificazione di Rosario Angelo Livatino, una data che per la Diocesi agrigentina traccia un cammino nuovo, nel quale la vita del Beato parla ai cuori.

“Davanti alla reliquia di Livatino non siamo noi a chiedere qualcosa al beato, ma è lui che parla a ciascuno di noi chiedendoci di incarnare, nella quotidianità della nostra vita, il Vangelo”, dice il direttore don Gero Manganello.

Da settembre 2021 è iniziata la peregrinatio della reliquia, un’esperienza profonda che coinvolge l’intera comunità ecclesiale e civile, le famiglie, i giovani, le scuole: Canicatti, Agrigento-Chiesa S.Giuseppe, Castrofilippo, Palma di Montechiaro, Grotte, Favara, Naro, Ravanusa, Campobello di Licata, Santa Elisabetta, Agrigento-Villaggio Peruzzo, Santa Margherita Belice, Caltabellotta, Burgio, Villafranca, Lucca Sicula, Calamonaci, Ribera, Palermo (parrocchia S.Antonino), Realmonte, Monteroni di Lecce (Puglia), Ragusa (parrocchia sacro cuore), sono state le tappe della Peregrinatio ad oggi, prossimi appuntamenti nel mese di Maggio Montevago e Menfi.

“Ringraziamo Dio per la vita e la testimonianza del Beato Livatino, per il tempo di grazia che ci ha concesso nelle tappe della peregrinatio e gli affidiamo il cammino da compiere affinché, davanti a questa camicia intrisa di sangue, possiamo vedere non la morte, ma una vita donata che ci interroga per convertire le nostre vite, così da poter vivere ogni giorno sotto la Luce del Vangelo”, conclude Don Gero Manganello.

