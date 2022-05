Violenza sessuale e sequestro di persona: assolto 34 enne

Confermata dalla III sezione penale della Corte di Appello di Palermo l’assoluzione dalla violenza sessuale. Al saccense di 34 anni, è stata dimezzata la pena a 2 anni di reclusione (già scontata) rispetto ai 4 anni disposti dal Tribunale di Sciacca.

Il 34enne saccense, assistito dall’avvocato Accursio Piro, è stato condannato per lesioni personali semplici, atti osceni ed evasione. I giudici della Corte di Appello di Palermo hanno riconosciuto l’incapacità parziale.

Per gli inquirenti, il saccense avrebbe conosciuto su Facebook una donna residente nel centro Italia, e si sarebbe presentato come lavoratore offrendo anche possibilità di ospitarla per un certo periodo nel corso del quale, magari, sarebbe potuta nascere una storia d’amore con lei. Ma passarono pochi giorni e la donna avrebbe scoperto di avere a che fare con tipo assai diverso. Secondo gli inquirenti, il saccense avrebbe tentato di usarle violenza e l’avrebbe chiusa a chiave nel suo appartamento. La donna sarebbe riuscita ad avvisare il fratello che si è rivolto alle forze dell’ordine. La donna al processo si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Maurizio Gaudio.

Il processo che si è svolto nel 2017 ha riguardato anche altri fatti contestati al saccense. Atti osceni per i quali il saccense è stato assolto. La Corte di Appello ha confermato l’assoluzione anche per il reato di danneggiamento che veniva pure contestato al saccense.